28 marzo 2018 22:15

La New Magic Basket porta a casa la vittoria: ottime le prestazioni di Vozza, Fotia e Caridi

Trionfo per le ragazze della New Magic Basket StrettoWeb questo pomeriggio al Palacalafiore di Reggio Calabria. Le padrone di casa, guidate dal coach Nuccio Geri, hanno battuto il Roccella col punteggio finale di 53-22. Ottima la prestazione Vozza e Fotia, che hanno trascinato la squadra in doppia cifra. Prezioso l’aiuto in difesa di Caridi.