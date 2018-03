Nelle località olimpiche piemontesi i campionati di sci unvs

11 marzo 2018 22:16

Saranno ben 130 complessivamente gli atleti che parteciperanno ai Campionati Nazionali di Sci dei Veterani dello Sport. I titoli verranno assegnati in occasione delle gare che si svolgeranno sulle piste olimpiche sabato 17 marzo a Sestriere (slalom) e domenica 18 marzo a Pragelato (sci di fondo). Prevista la partecipazione complessiva alle manifestazioni di oltre 120 concorrenti, tra cui i disabili del Fisdir e dell’Associazione Sport Di Più, che destinerà i fondi raccolti ad un asilo di Haiti e per l’avviamento allo sport di bambini disabili. Entrambe le associazioni sono gemellate con l’UNVS. Al via anche atleti non vedenti e in carrozzina. Nota di colore. A Pio Coruzzi della sezione UNVS di Parma, che si cimenterà nella discesa, spetterà il ruolo del concorrente più anziano, forte di ben 81 primavere. Seguirà a ruota l’80enne di Omegna Sergio Avondo. Oltre al titolo nazionale UNVS, si gareggerà anche per il 10° Trofeo Memorial Gianfranco Scaglione, il 14° campionato regionale di Piemonte e Valdaosta di sci alpino e nordico e il 3° Trofeo Alpi Olimpiche FISDIR. Testimonial dell’evento i campioni dell’Atletica Livio Berruti, del bob Mario Armano, del pugilato Cosimo Pinto e dello sci Gianfranco Martin.