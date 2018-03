‘Ndrangheta, estradato in Italia il latitante Vincenzo Militano

16 marzo 2018 15:23

Militano era latitante dal 2017 ed è stato rintracciato ed arrestato a Monaco di Baviera lo scorso 9 febbraio

E’ appena rientrato in Italia, scortato da personale dello SCIP Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 29enne Vincenzo Militano, vicino alla cosca di ‘ndrangheta dei Gallico di Palmi. Militano, latitante dal 2017, è stato rintracciato ed arrestato a Monaco di Baviera lo scorso 9 febbraio, a seguito dell’internazionalizzazione dell’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palmi e del conseguente Mandato d’Arresto Europeo per il reato di estorsione in concorso. Le attività, che hanno portato alla cattura del Militano in Germania, sono partite dagli accertamenti effettuati dal Commissariato di P.S. di Palmi e dal Reparto Operativo Carabinieri di Reggio Calabria, dai quali lo SCIP attraverso la Divisione S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entry) ha fornito i dettagli utili ed il coordinamento sinergico che ha permesso alla polizia tedesca di fermare il latitante ed assicurarlo alla giustizia. All’arrivo di Militano a Fiumicino, sono state espletate le formalità dell’arresto sul territorio nazionale presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, ed immediatamente è stato associato presso la competente Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria calabrese.