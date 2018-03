Morte Mommo Tripodi: cordoglio del PD di Cittanova

16 marzo 2018 15:32

Il cordoglio del Partito Democratico di Cittanova per la scomparsa di Mommo Tripodi: “Con lui se ne va un importante pezzo di storia democratica e di progresso”

I dirigenti e gli iscritti del circolo del Partito Democratico di Cittanova si uniscono, con sentita e commossa partecipazione, al dolore che ha colpito la famiglia Tripodi per la scomparsa del caro Mommo. “Ricorderemo sempre il valore della sua straordinaria figura caratterizzata da rigore morale, coerenza e dedizione alla causa dei più deboli, a partire dai braccianti e dai contadini. Abbiamo ammirato in lui la grande passione politica, le doti amministrative ed il sostegno alle istanze ed alle battaglie più avanzate del popolo della Piana e della Provincia. Mommo è stato un solido punto di riferimento per il nostro territorio e lo ha sicuramente saputo rappresentare, per tanti anni, con dignità, capacità e generosità. Nell’esprimere i sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia, rendiamo omaggio al protagonista che, con tenacia, ha sostenuto un impegno legato all’avanzamento delle condizioni di vita dei lavoratori, delle famiglie e del territorio. Con lui se ne va un importante pezzo di storia democratica e di progresso“.