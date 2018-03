Morte Giovanni Alvaro, il Partito Comunista: “è stato l’avanguardia di tante grandi battaglie”

27 marzo 2018 13:47

La nota del Partito Comunista Italiano Direzione Regionale Calabria sulla morte di Giovanni Alvaro

“È venuto a mancare Giovanni Alvaro. Giovanni ha manifestato fin da giovane la sua passione politica. Prima l’impegno nel Partito poi il sindacato, la CGIL. Un pezzo della storia sindacale di questa città porta il suo nome. Giovanni alla guida della CGIL ha rappresentato per un lungo periodo l’avanguardia di tante battaglie volte alla difesa dei diritti violati di lavoratori e lavoratrici. Ma la Cgil in quegli anni è stato anche un volano sociale impegnandosi in tante battaglie di civiltà. Con l’ultimo saluto a giovanni Alvaro il PCI calabrese vuole anche testimoniare una lunga stagione in cui il sindacato è stato avanguardia civile, sociale ed un vero sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici ma anche un centro di gravità che ha contribuito allo sviluppo socioculturale della nostra città“. Lo afferma in una nota il Partito Comunista Italiano Direzione Regionale Calabria.