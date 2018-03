Moro: Giachetti, chi oltraggia ricordo sappia che quella stagione non tornerà

23 marzo 2018 11:55

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Nella giornata di ieri ‘ancora una volta’ è stato profanato il monumento situato in via Mario Fani che ricorda il sacrificio” di Aldo Moro e della sua scorta. “Agli autori di questo scempio oltraggioso, va la più ferma e dura condanna di quest’Aula. Sappiano, questi individui, che quella storia non tornerà mai più”. Lo ha affermato Roberto Giachetti, nell’intervento con il quale ha aperto la seduta della Camera di inizio legislatura. “Al ricordo del presidente Moro e dei suoi uomini, lasciatemi rivolgere -ha aggiunto- il pensiero commosso di quest’Aula”.