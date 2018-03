Moro: Boldrini, 40 anni fa la notte più buia della Repubblica

16 marzo 2018 12:40

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Cinque servitori dello Stato, gli uomini della scorta di Aldo Moro, uccisi 40 anni fa dalla furia omicida delle Brigate Rosse, nell’azione che portò al rapimento del Presidente della democrazia cristiana. Insieme al Presidente Mattarella, che ha scoperto una lapide a loro dedicata, oggi abbiamo ricordato quello che accadde in via Fani, la notte più buia della Repubblica italiana”. Lo scrive su Facebook la presidente della Camera, Laura Boldrini.

“Una notte lunga 55 giorni – prosegue – che si concluse tragicamente con l’omicidio dello statista democristiano. Negli anni successivi il terrorismo fu sconfitto, la democrazia e le istituzioni si dimostrarono più forti degli assassini che volevano distruggerle. Ma l’Italia non fu più la stessa perché con la morte di Aldo Moro la politica italiana perse un protagonista colto e appassionato del progetto di inclusione delle forze politiche e sociali nella vita democratica del Paese”, conclude Boldrini.