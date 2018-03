Monza: tre morti in un appartamento, ipotesi omicidio-suicidio

15 marzo 2018 08:47

Milano, 15 mar. (AdnKronos) – Tre persone sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, della madre di 58 anni e della nonna di 88 anni. Sui corpi sono state trovate profonde ferite di arma da taglio. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. La porta dell’appartamento, chiusa dall’interno, è stata sfondata e all’interno dell’abitazione i militari hanno trovato i tre corpi.