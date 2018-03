Reggio Calabria: Il monumento Parallelo 38 sarà il simbolo della Cultura e della Poesia

13 marzo 2018 23:22

Il monumento Parallelo 38 sarà il simbolo della Cultura e della Poesia

La Società "Dante Alighieri" e il Rotary unite per riqualificare la stele del Parallelo 38. Operazione da avviare all'insegna della poesia nel ricordo dell'on. Giuseppe Reale. Non a caso la stele che attraverso il monumento segna il passaggio del Parallelo 38 sarà la cornice in cui si svolgerà il 21 marzo la giornata della Poesia. Ieri in visita di questo evento i componenti della sezione reggina della società Dante Alighieri, hanno voluto fare un sopralluogo al sito, momento esaltato dalla declamazione di alcuni versi di Teresa Timpano, direttore artistico della compagnia Scena Nuda. E il presidente Angelo Vecchio Ruggeri ha indicato nell'occasione lo spirito dell'iniziativa. <<Questo luogo è uno dei luoghi suggestivi, è carico di simboli. Rappresenta la poesia e la profezia, non a caso il mai dimenticato onorevole Giuseppe Reale scelse questo posto per collocarvi una stele>>. Attraverso il progetto di riqualificazione del monumento è un modo per commemorare una figura che attraverso le sue intenzioni seppe lasciare un solco profondo nella storia della città.

E Antonello Scopelliti del Rotary club sottolinea come il monumento indichi la centralità del territorio Mediterraneo, passa in rassegna alcuni passaggi già operati come la digitalizzazione e la ricostruzione degli stemmi collocati alla base della stele realizzata dal maestro Di Raco. L’area del resto non è in stato di abbandono, grazie all’impresa Amato Costruzioni di Amato Salvatore Campolo che grazie al progetto “adotta il verde” del Comune si occupa della manutenzione del sito, come ha ribadito Marcantonio Malara, presidente commissione Politiche giovanili del Comune.