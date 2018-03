Milano: sindaco Rescaldina, trovata sistemazione per sfollati

31 marzo 2018 21:58

Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Tutte le famiglie sfollate dopo l’esplosione di una palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, hanno trovato una soluzione per passare la notte. La famiglia di quattro persone che abitava nell’appartamento dove è avvenuta l’esplosione non è ancora fuori pericolo. Mentre le condizioni degli altri feriti sono migliorate. E’ il bilancio tracciato dal sindaco di Rescaldina, Michele Cattaneo. “Quattro persone non sono ancora fuori pericolo, dobbiamo tutti insieme sperare e pregare perché la loro famiglia si possa di nuovo riunire ed essere serena”, scrive il sindaco in una nota. “Gli altri feriti invece stanno meglio, per loro possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo”.

Inoltre, scrive il primo cittadino di Rescaldina, tutte le persone sfollate “hanno trovato una soluzione dove dormire, il cuore dei rescaldinesi è straordinariamente grande, diverse persone hanno messo a disposizione i loro appartamenti ed hanno aperto le porte a chi ha vissuto la tragedia di oggi. Occorrerà però dai prossimi giorni cercare soluzioni abitative stabili, tutti i proprietari di appartamenti disposti ad affittarli, contattino il comune, questo è un bisogno primario a cui è necessario dare una risposta”.

Infine, spiega il sindaco, “in tanti oggi hanno chiesto di iniziare una raccolta fondi, è bellissimo questo gesto di solidarietà ma perché le raccolte siano efficaci e ‘sicure’ occorre che siano coordinate e pensate. Per questo chiediamo di avere pazienza, lasciamo calmare la confusione, usciamo dall’emergenza di questi giorni e poi troveremo tutti insieme il modo più efficace per stare vicini, anche economicamente, a questi nostri amici e concittadini”.