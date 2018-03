Milano: Rescaldina, tra i 4 bimbi estratti vivi 2 ustionati

31 marzo 2018 10:54

Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Tra le nove persone messe in salvo dalla macchina dei soccorsi intervenuta dopo il crollo di una palazzina a Rescaldina, comune in provincia di Milano, ci sono quattro bambini. Due di loro, rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, sono stati trasportati per alcuni controlli (codice verdi per entrambi) all’ospedale di Busto Arsizio, altri due invece di 9 e 6 anni hanno riportato ustioni al volto.

Medicati all’ospedale di Legnano, il primo sarà trasportato al Centro Grandi ustionati di Niguarda a Milano, il secondo invece sarà trasferito a Torino con l’elisoccorso. Entrambi sono intubati. Tutte le persone sono state estratte vive dalle macerie.