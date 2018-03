Milano: polizia sgombera palazzine occupate di via Olivieri

29 marzo 2018 16:52

Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Sgombero a Milano di alcune palazzine di via Olivieri, zona Lorenteggio, occupate abusivamente da persone di etnia rom e di origine magrebina. L’operazione, disposta dal questore di Milano Marcello Cardona, arriva dopo alcune verifiche e accertamenti da parte della polizia: la zona era diventata centro nevralgico della microcriminalità nel quartiere.

Lo sgombero, eseguito con i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale, è servito a censire e individuare gli occupanti: allontanati, faranno ripartire i lavori di messa in sicurezza dell’area.

Dopo lo sgombero, due persone sono state accompagnate al commissariato Lorenteggio e 34 in questura per essere messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale.