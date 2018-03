Milano: nuovi spazi per bambini e anziani per ridare vita a periferie

24 marzo 2018 19:06

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Dall’arte allo sport, dallo sportello per l’ascolto dei ragazzi in difficoltà alle attività di animazione per gli anziani. I quartieri delle case popolari di Milano si arricchiscono di nuove opportunità, trasversali per la versatilità delle proposte e per il bacino d’utenza che intendono intercettare, di nuovi spazi aperti e fruibili, di presenze competenti e spesso già radicate nel territorio. Lo rende noto il Comune di Milano, precisando che 20 locali finora inutilizzati ai piedi di complessi erp diffusi in tutto il territorio cittadino sono stati assegnati e presto prenderanno vita grazie ai vincitori del bando denominato ‘Spazio alle periferie’.

Gli spazi, assegnati a enti, associazioni e cooperative sociali senza scopo di lucro, hanno dimensioni variabili tra un minimo di 11 ed un massimo di 108 metri quadrati e verranno loro concessi in locazione per un periodo di 6 anni (rinnovabili) e con un canone annuo pari al 30% del valore determinato per l’immobile sulla base dei parametri di mercato correlati allo stato di manutenzione.