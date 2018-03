Milano: nuovi spazi per bambini e anziani per ridare vita a periferie (2)

24 marzo 2018 19:06

(AdnKronos) – Le attività che verranno organizzate dalle associazioni vincitrici di quest’ultimo bando sono le più varie: spazi per bambini, laboratori artigianali per persone con disagi sociali o psichici, sportelli di accoglienza e orientamento scolastico contro la dispersione e l’abbandono, promozione della pratica dello Shiatsu e dello Yoga, ma anche della digitalizzazione (avvalendosi anche di ex carcerati in modo da rendere così effettiva la funzione rieducativa della pena) e della parità di genere.

Tra le proposte vincitrici anche laboratori di scrittura creativa, una biblioteca multimediale, l’organizzazione di mostre e di spazi più genericamente dedicati all’arte, in connessione con le altre realtà presenti sul territorio, visite guidate in occasione di mostre pubbliche, seminari, laboratori teatrali. In zona Forze Armate, infine, approda un progetto interamente dedicato ai minori in condizioni di disagio e difficoltà, allontanati per decisione del Tribunale dalle famiglie di origine.