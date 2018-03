Milano: Digital week animata da 70mila partecipanti

21 marzo 2018 21:13

Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Professionisti, addetti ai lavori e soprattutto cittadini, curiosi, appassionati, giovani e bambini: sono stati più di 70mila i partecipanti alla prima edizione della Milano Digital Week, che si chiude con ampio successo di pubblico per gli oltre 400 appuntamenti dedicati al digitale e diffusi in città, chiusi sempre con il ‘tutto esaurito’.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Milano in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale e realizzata da Cariplo Factory, in collaborazione con IAB Italia e Hublab e grazie ai main partner AutoScout24, BMW Italia, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Nexi, Samsung Electronics Italia e TeamSystem.

“I numeri di questa edizione zero ci hanno davvero sorpresi: in quattro giorni la città ha risposto con entusiasmo alle iniziative presentate dal Comune, dai partner e dalle aziende che hanno accettato il nostro invito ad aprire le loro porte”, sottolinea Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici di Milano. “Sono stati giorni intensi che hanno permesso a idee, progetti e realtà innovative di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico più vasto: il cuore digitale che alimenta la nostra città da oggi batte ancora più forte”.