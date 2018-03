Milano: De Corato, in giunta ennesimo schiaffo a Pd di Sala

13 marzo 2018 19:40

Milano, 13 mar. (AdnKronos) – “Sala va avanti per i fatti suoi e sembra abbandonare il Pd al suo destino, scegliendo un tecnico come assessore al posto di una figura uscente del Pd”. E’ il parere di Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Il sindaco ha scelto Laura Galimberti come assessore all’Educazione. “Un tecnico, ed è l’ultimo di una lunga serie di schiaffi in faccia al Pd. Prima il sindaco ha sparato a zero su Renzi, poi la lite con Fiano. E adesso un rimpasto di giunta con un tecnico esterno”, osserva.