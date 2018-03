Milano: cedimento soffitto scuola, Comune dispone indagini su tutto edificio

28 marzo 2018 22:00

Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Il Comune di Milano ha “disposto indagini termografiche” su tutto l’edificio scolastico di via Stoppani, dopo il cedimento di una parte del controsoffitto – si tratta di quattro pannelli in fibra leggera – che ha colpito quattro bambini, senza ferendoli. Verificare eventuali altri punti di criticità e capire le cause sarà l’obiettivo dell’intervento degli uffici tecnici, che si svolgerà nei prossimi giorni, in concomitanza con la chiusura delle scuole per le vacanze pasquali. I vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia locale, ai tecnici del Comune e all’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Rabaiotti, hanno chiuso al pubblico sia l’aula in cui è avvenuto l’incidente sia, in via precauzionale, le quattro aule adiacenti. Al ritorno dalle vacanze, gli alunni di queste classi verranno temporaneamente trasferiti in altri spazi, tra cui i laboratori.