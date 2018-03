Milano: a Cologno rievocazione campo militare tedesco, è polemica (2)

31 marzo 2018 19:56

(AdnKronos) – L’Anpi di Cologno Monzese e l’Anpi Provinciale di Milano “ritengono molto grave la decisione del Comune di Cologno Monzese di organizzare, nei giorni immediatamente precedenti la ricorrenza del 73esimo anniversario della Liberazione, un campo militare tedesco davanti alla Villa Casati”. Un evento, secondo l’Anpi, che “offende la memoria dei cittadini di Cologno Monzese che lottarono per la Libertà e che furono deportati nei lager nazisti”. E che per questo chiede “la revoca immediata di questa grave e inaccettabile decisione”.

Per il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, è “intollerabile e vergognoso che l’amministrazione comunale leghista di Cologno Monzese patrocini un’iniziativa di rievocazione dell’occupazione nazista, per giunta a pochi giorni dal 25 Aprile”. E l’evento, continua, “è un oltraggio alla memoria e alla sofferenza di chi l’orrore e le violenze naziste le subì sulla propria pelle”.