Migranti: sequestro nave Ong, sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia presto’ (2)

20 marzo 2018 17:10

(AdnKronos) – Per Ammatura, infatti, le politiche portate avanti sul fronte dell’immigrazione hanno ottenuto risultati importanti. “Il ministro Minniti ha parlato poco ma ha fatto tanto -assicura-: i flussi si sono ridotti e l’attenzione nei confronti di realtà in prima linea come noi non è mai venuta meno. Minniti è stato un ottimo ministro dell’Interno”. Guardando, invece, alla campagna elettorale, “le parole d’ordine dei vincitori sono state ‘respingimenti’, ‘stop agli arrivi’, ‘mandiamoli indietro’, senza poi dire come però. Mi auguro che adesso la concretezza prenda il sopravvento sugli spot elettorali”.

Due per il sindaco di Pozzallo devono essere le linee guida: legalità e accoglienza. “Io non sono un oltranzista umanitario – dice -, ma il binomio accoglienza e legalità è di fondamentale importanza nella gestione delle politiche migratorie. Non ci può essere l’una senza l’altra e viceversa. Per quanto ci riguarda continueremo a fare la nostra parte e il nostro auspicio è che presto si possano chiarire i contorni di questa vicenda” conclude.