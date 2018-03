Meteo: caldo incredibile in Calabria e Sicilia, è già Primavera con +23°C a Reggio e +22°C a Messina

2 marzo 2018 13:32

Meteo, Paese diviso in due: mentre il Centro/Nord è paralizzato dal gelicidio, al Centro/Sud esplode la Primavera con picchi di +24°C in Sicilia, +23°C in Calabria, +20°C in Puglia e Basilicata

Meteo- Mentre al Nord è ancora una giornata di freddo intenso, con il terribile fenomeno del gelicidio che ha paralizzato la viabilità, nel resto d’Italia abbiamo ampie schiarite e un caldo anomalo davvero pazzesco rispetto alla norma del periodo e rispetto soprattutto al freddo che fino a 36 ore fa attanagliava il Paese. Fa molto caldo persino sulle montagne del Centro/Sud, sui rilievi appenninici dove registriamo +14°C a Potenza e Campobasso. Ha fatto molto caldo anche nella notte, con temperature minime estive: Potenza non è scesa addirittura sotto i +10°C, come se fossimo a Giugno, mentre in Sicilia a Cefalù la minima è stata di +20°C, a Barcellona Pozzo di Gotto di +19°C, a Palermo di +18°C, come in estate. Adesso fa caldo su gran parte d’Italia. Le temperature sono sensibilmente aumentate anche al Centro, tra Sardegna, Toscana meridionale e Lazio dove abbiamo +17°C a Cagliari, Grosseto, Latina, Anzio, Olbia, Oristano e Orbetello, +16°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Monterotondo, Pomezia, Cassino, Pontecorvo, Fondi, Tarquinia, Follonica, Venturina, Alghero, Portoferraio e Ventotene. In tutto il Sud fa ancora più caldo con temperature tipicamente primaverili e scenari più africani che europei per l’abbondante quantità di pulviscolo desertico proveniente dal Sahara. Ecco i dati Regione per Regione:

Sicilia : +24°C a Catania, Siracusa, Augusta, Cefalù, Noto e Piraino, +23°C a Palermo, Lentini, Brolo e Francofonte, +22°C a Messina, Patti, Acitrezza, Riposto, Castelbuono, Torregrotta, Paternò, Bronte e Mineo, +21°C a Modica, Caltagirone, Barcellona Pozzo di Gotto, Salina, Termini Imerese, Cinisi, Bagheria, Trecastagni, Capo d’Orlando, Francavilla di Sicilia, Vittoria, Pace del Mela, Ispica, Scicli, Gela, Mazzarone, Ramacca e Aidone.

Calabria : +23°C a Reggio Calabria e Tropea, +22°C a Gioiosa Ionica, +21°C a Scilla, +20°C a Vibo Valentia, Soverato, Castrovillari, Bisignano, Cirò Marina, Rosarno e Luzzi, +19°C a Catanzaro, Crotone, Corigliano Calabro e Paola, +18°C a Cosenza, Lamezia Terme e Isola di Capo Rizzuto.

Campania : +19°C a Castellammare di Stabia e Siano, +18°C a Pompei, Boscotrecase, Paestum, Palma Campania, Eboli, Sarno, Battipaglia e Campagna, +17°C a Caserta, Torre Annunziata, Pomigliano d'Arco, Marcianise, Arienzo, Positano, San Marco di Castellabate, Procida, Ischia, Mugnano, Nocera Inferiore, Altavilla Silentina, e Acerra, +16°C a Napoli, Benevento, Avellino, Mondragone e Cava de'Tirreni.

Puglia : +20°C a Valenzano, Terlizzi e Bitritto, +19°C a Brindisi, Fasano e Palo del Colle, +18°C a Taranto, Lecce, Lequile, Cavallino, Nardò e Squinzano, +17°C a Alberobello, Ostuni, Cisternino, Cerignola, Noci, Acquaviva delle Fonti e Veglie, +16°C a Monopoli, Martina Franca, Gallipoli, Putignano e Locorotondo.

Basilicata: +20°C a Tursi e Nova Siri Marina, +18°C a Venosa e Senise, +17°C a Matera, Marconia, Pisticci e Atella, +16°C a Montescaglioso, Miglionico, Pomarico e Scanzano Jonico.

E nelle prossime ore continuerà a fare caldo: su MeteoWeb l'abbiamo scritto in tempi non sospetti che con l'inizio di Marzo sarebbe esplosa la Primavera al Centro/Sud. Domani avremo forti piogge nelle Regioni tirreniche ma senza neve sull'Appennino, neanche ad alta quota. Domenica splenderà il sole con temperature ancora più alte rispetto a quelle di oggi, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia.