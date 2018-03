Meteo, anticipazioni Pasqua

27 marzo 2018 07:04

(AdnKronos) – Finalmente il freddo comincia ad abbandonare il nostro Paese, ma non le perturbazioni atlantiche che raggiungeranno alcune regioni almeno fino a sabato 31. Nel corso della settimana santa le temperature saliranno progressivamente su tutte le regioni con valori tipici del periodo, quindi piuttosto piacevoli. Dal Nord al Sud – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – si misureranno valori diurni superiori ai 14/17°, anche 18/21° al Sud e sulle zone interne del Centro. Da giovedì 29 una serie di perturbazioni sospinte da venti umidi di Libeccio, porteranno piogge, temporali e possibili grandinate dapprima su Alpi, Prealpi e al Nord, poi anche sulla Toscana e parte dell’Umbria. La neve cadrà ancora sui rilievi del Nord sopra i 1300/1400 metri, mentre a Venezia tornerà l’acqua alta fino a 135 cm da venerdì 30 e fino a Pasqua. Sempre soleggiato al Sud e resto del Centro.

PASQUA – Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it fornisce le prime anticipazioni per Pasqua e Pasquetta, passibili di ulteriori aggiornamenti. “Il 1° aprile – spiega l’esperto – dopo i temporali della Vigilia il tempo migliorerà con cielo poco nuvoloso, qualche piovasco potrà interessare l’alta Toscana, la Liguria di levante e il Friuli Venezia Giulia; per il giorno di Pasquetta è attesa una nuova perturbazione al Nord che potrebbe portare piogge e temporali a partire dal pomeriggio/sera. Sempre soleggiato e caldo sul resto delle regioni”.