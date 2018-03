Messina: grande festa per l’inaugurazione del resort Villa Miraglia a Cesarò

22 marzo 2018 17:46

Inaugurato stamani il resort Villa Miraglia a Cesarò, prestigiosa struttura ricettiva di proprietà della Città Metropolitana di Messina che insiste all’interno del Parco dei Nebrodi

Si è svolta stamani a Cesarò la cerimonia inaugurale di apertura del resort Villa Miraglia, prestigiosa struttura ricettiva di proprietà della Città Metropolitana di Messina che insiste all’interno del Parco dei Nebrodi. Ad aprire gli interventi é stato Rino Mazzurco, in qualità di rappresentante della società che gestirà la struttura, seguito dal Presidente del Gal Nebrodi Plus che rappresenta i Comuni del Parco dei Nebrodi, on. Francesco Calanna, dal Sindaco di Cesarò, Salvatore Calì, dal Commissario straordinario per il Consiglio della Città Metropolitana di Messina, dott. Filippo Ribaudo, dal senatore Bruno Mancuso e dall’Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, on. Bernadette Grasso La cerimonia si é conclusa con la benedizione del resort che é stata impartita dal Parroco di Cesarò, Padre Nunzio Vasta. La gestione della prestigiosa struttura é stata affidata, tramite procedura di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, alla ditta “F.lli Mazzurco” di Cesarò che opera da numerosi anni nel settore gastronomico e della ricettività turistica e che ha sempre puntato alla valorizzazione della più nobile tradizione della cucina nebroidea, nel nome di un’accoglienza dettata da professionalità e passione. Il resort si sviluppa su tre livelli: il piano terra, di circa 260 metri quadrati, é composto da una sala ristorante con camino a legna, da un corpo bar indipendente, da una sala multifunzionale con ampie vetrate che si affacciano nell’incantevole bosco nebroideo, da ampia cucina attrezzata con tecnologia all’avanguardia e dimensionata per soddisfare oltre 500 coperti, zona grill, servizi igienici caratterizzati da materiali quali pietra, legno e acciaio; il piano primo, di circa 150 metri quadrati, é composto da 6 camere caratterizzate ciascuna da un antico camino in mattoni, servizi igienici per singola camera, pavimento in parquet, soffitto in legno bianco, cassetta di sicurezza, frigo, smart tv; il piano sottotetto, di circa 120 metri quadrati, é composto da 4 camere con servizi igienici per singola camera, pavimento in parquet, copertura a vista in legno bianco, cassetta di sicurezza, frigo, smart tv.

La camera a sud è caratterizzata da vasca idromassaggio adiacente al letto con affaccio sull’incantevole bosco e vista dell’Etna.

La superficie dell’area esterna é di circa 34.000 metri quadrati, compresa di parcheggio, area per ristoro esterno con servizio ai tavoli ed un’area ludica per i bambini. I responsabili della Città Metropolitana di Messina si sono occupati delle fasi fondamentali che hanno consentito la realizzazione di un’opera stilisticamente compatibile con l’ambiente in cui sorge il resort: la progettazione è stata curata dai geometri Sergio Lanzafame, Gaetano Antonazzo, Antonino De Luca e Claudia De Benedictis, la direzione dei lavori è stata curata dal funzionario geom. Sergio Lanzafame, il responsabile unico del procedimento è stato l’ing. Carmelo Battaglia, la relazione geologica è stata curata dal dott. Francesco Roccaforte mentre il collaudo statico è stato realizzato dall’ing. Rosario Bonanno. L’incomparabile bellezza della struttura architettonica, incastonata in una lussureggiante faggeta, ne fa una realtà ricettiva di alto livello che si pone quale elemento di rinascita e sviluppo turistico di un territorio dalle grandi tradizioni che racchiude un tesoro unico di biodiversità che lo rende fortemente attrattivo per i flussi dei vacanzieri e per i circuiti turistici nazionali ed internazionali che, da oggi, avranno un nuovo punto di riferimento nel comprensorio del Parco dei Nebrodi.