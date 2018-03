22 marzo 2018 11:14

Piove e Messina si allaga, traffico in tilt e disagi sul viale della Libertà

Traffico in tilt a Messina per le piogge che hanno colpito la città nelle ultime ore. E come al solito si ripropongono il problema di viale della Libertà, dell’enorme pozzanghera nei pressi dell’Ancora e i conseguenti disagi per i pedoni, automobilisti e commercianti. Di seguito la gallery con le immagini: