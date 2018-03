Messina: truffa all’Inps con falsi braccianti agricoli, 54 indagati

10 marzo 2018 14:43

La Guardia di finanza di Patti (Messina), con l’ausilio dei colleghi di Catania, Riposto, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 53 falsi braccianti agricoli e al proprietario dell’azienda che li ha fittiziamente assunti. L’indagine, diretta e coordinata dalla Procura di Messina, è scattata dopo una segnalazione dell’Inps di Messina su una possibile assunzione di falsa manodopera agricola. Le Fiamme gialle hanno rilevato, così, “una notevole sproporzione” tra il numero di braccianti assunti dall’azienda agricola, formalmente operante in alcuni terreni a Ficarra, e il reale fabbisogno di personale necessario per la coltivazione. E’ stato accertato che la ditta era completamente sprovvista di struttura organizzativa propria e capacità economica adeguata per sostenere i costi della gestione del personale. Terminate le operazioni di servizio, l’autorità giudiziaria messinese ha disposto la notifica agli interessati dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, contestando una truffa ai danni degli Istituti previdenziali e assistenziali pari a 155.000 euro, importo complessivamente riferito a indennità di malattia, disoccupazione e maternità indebitamente percepite, in concorso, da tutti i consapevoli finti braccianti. (AdnKronos)