Messina, al via il Torneo Interscolastico del Cus Unime [FOTO]

Al via a Messina il Torneo Intescolastico 2018 del CUS Unime, dal calcio a 5 maschile i primi risultati

Il torneo organizzato dal CUS Unime è entrato nel vivo con le prime partite di calcio a 5 maschile. Dai primi incontri tanti gol ed i primi verdetti. Ha preso il via l’edizione 2018 del Torneo Interscolastico, manifestazione sportiva organizzata dal CUS Unime ed ormai diventata momento tradizione nella programmazione sportiva del Centro Universitario Sportivo, sempre attento alle relazioni continue con il territorio. Il torneo, dedicato alle quarte e quinte classi degli Istituti scolastici superiori di Messina e Provincia, ha preso il via nei giorni corsi con le prime partite del calcio a 5 maschile. Questi i risultati. L’ITES Jaci supera l’IS Minutoli con il finale di 11-9, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto l’IIS Medi guidato dal Prof. Biondo ha battuto per 5-4 il Maurolico-Galilei (mattatori del match Laudini del Maurolico-Galilei – autore di due reti – e Scarpino del Medi – che realizza ben tre gol). Passano il turno anche il Collegio Sant’Ignazio e l’Antonella di Messina che, al termine di un avvincente e spettacolare triangolare hanno avuto al meglio sul Bisazza. Nell’incontro di apertura capitola il Collegio Sant’Ignazio, superato per 6-3 dal Bisazza (doppietta di Fanara e di Giordano più gol di Vento e Lombardo per il Bisazza, tripletta per Pino del Sant’Ignazio). Il Sant’Ignazio si rifà prontamente nel secondo incontro, quando supera per 9-5 l’Antonello grazie ai bomber Nicolosi (4 gol) e Arena (3 marcature). Pareggio, infine, tra Bisazza ed Antonello (5-5), risultato utile all’Antonello per il passaggio del turno. negli altri incontri di giornata l’Ainis di Messina supera 7-6 il Caminiti di Santa Teresa di Riva, mentre nel derby pattese il Borghese Faranda ha la meglio sul Liceo V. Emanuele per 9-4. Chiude la prima fase del calcio a 5 maschile il derby barcellonese tra Copernico e Fermi, con la vittoria finale per 6-3 del Copernico.