Messina, anche i Testimoni di Geova ricordano la morte di Cristo

30 marzo 2018 22:04

Al Palacultura di Messina i Testimoni di Geova commemorano la morte di Gesù

I testimoni di Geova di Messina sabato 31 marzo 2018 ore 19 ,presso l’auditorium del Palacultura Antonello celebreranno la commemorazione della morte di Gesù. La celebrazione avrà inizio con un canto e una preghiera. Seguirà una discorso pronunciato da un ministro di culto con il quale si spiegherà il motivo perché Gesù morì e il valore che la Sua morte può avere per noi e per la nostra famiglia. Durante la cerimonia saranno passati fra i presenti pane non lievitato e vino rosso, che i testimoni di Geova usano come simbolo rispettivamente del corpo e del sangue del Figlio di Dio. Infine, un altro canto e una preghiera concluderanno la cerimonia che durerà in tutto circa un’ora. I testimoni di Geova sono impegnati in una campagna mondiale per distribuire a tutte le famiglie un invito a questa celebrazione che ritengono l’evento più importante dell’anno. Lo scorso anno quelli che nel mondo hanno assistito a questo anniversario sono stati 20.175.477 persone in 240 nazioni . Come avviene in tutti gli incontri dei Testimoni, l’ingresso è libero e non si fanno collette, tutti sono i benvenuti.