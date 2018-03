Messina, Sicilia Futura verso la rottura col Pd. Picciolo: “Basta con la generosità unilaterale”

14 marzo 2018 11:02

Messina, Picciolo: ” Dal Pd silenzio assordante, Sicilia Futura gode di ottima salute e non ripeterà più gli errori di generosità unilaterale”

“A distanza di oltre una settimana dal voto nazionale, nonostante l’esaltante risultato messinese di Sicilia Futura all’interno delle liste del PD, avvertiamo a livello Regionale e Nazionale, dai vertici del PD medesimo , un assordante loro silenzio accompagnato, inoltre, da una serie di comunicati di pezzi importanti del Partito che nelle varie provincie rivendicano a vario titolo, a loro dire legittimamente, diritto di tribuna pontificando sulle cause della debacle del PD regionale! Poiché, avendone anche parlato con Totò Cardinale e con i nostri amici di Sicilia Futura, avvertiamo una certa ostilità politica nei confronti della nostra Componente, nonostante gli sforzi fatti da noi tutti per sostenere il progetto comune, voglio tranquillizzare i nostri amici e, soprattutto, avvisare le Cassandre che Sicilia Futura gode di ottima salute politica ed e’ un gruppo coeso ricco di valori , contenuti ed energie ! Un gruppo che, quindi, non ripeterà gli errori di generosità “unilaterale” del passato e si farà invece ancora una volta apprezzare per la propria identità ed autonomia fondata su valori politici ed un patrimonio inestimabile di credibilità e rapporti umani e personali in tutta la nostra Sicilia”. Lo scrive questa mattina sulla sua pagina facebook, Beppe Picciolo.