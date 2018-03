Messina, al via la Settimana del Cervello: screening e visite gratuite

12 marzo 2018 14:36

Al via anche a Messina la Settimana del Cervello: un’occasione importante per approfondire le principali funzioni cognitive e, in un’ottica preventiva, contrastare l’invecchiamento patologico

Al via la terza edizione della “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuroscientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello. Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età. La campagna in Italia è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento. Quest’anno la Sicilia detiene il record di numero di eventi. A Messina giorno 12 Marzo inizieranno gli screening gratuiti per la prevenzione della demenza che dureranno tutta la settimana, un’occasione importante per scoprire come funziona il nostro cervello, approfondire le principali funzioni cognitive e, in un’ottica preventiva, contrastare l’invecchiamento patologico; mentre il 20 Marzo un seminario sul tema dell’isolamento sociale e la solitudine, a partire dalle ultime scoperte delle neuroscienze cliniche, approfondirà il legame tra avanzare dell’età, motivazione alle relazioni, reti sociali e funzionamento della mente per favorire la scelta di uno stile di vita volto al benessere. La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche online, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguire sulla pagina Facebook Settimana del Cervello. Le attività locali si possono invece seguire sulla pagina regionale Settimana del cervello – Sicilia. Il calendario completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it.