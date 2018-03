Messina, al Palacultura il seminario di formazione sul Cyberbullismo

L’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Orientale, ha organizzato per martedì 27, alle ore 15, nell’Auditorium del Palacultura, un evento sul fenomeno del Cyberbullismo. Si tratta di un seminario di formazione destinato ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Messina, ai docenti referenti per la tematica, ai presidenti dei Consigli di Istituto, agli studenti rappresentanti della Consulta provinciale. Al seminario parteciperanno il Provveditore agli Studi, prof. Luca Gatani, ed il vicequestore, Marcello La Bella, dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, incaricato di affrontare la problematica sotto il profilo tecnico giuridico, ai sensi della normativa vigente (legge 71/2017 e linee di orientamento 2017).