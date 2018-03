Messina, Leonardo Santoro nuovo Direttore Generale del Cas: “Priorità intervenire sul cavalcavia di Acquacalda”

23 marzo 2018 15:08

L’ing. Santoro lascia il Genio Civile di Messina, oggi la nomina a Direttore Generale del Cas: disposto un primo intervento sul cavalcavia di Acquacalda a Barcellona Pozzo di Gotto

Immediatamente operativo il nuovo Direttore Generale del CAS Ing. Leonardo Santoro nominato oggi dal Consiglio Direttivo dell’Ente Autostradale. L’ing. Santoro lascia il Genio Civile di Messina del quale in questi anni ha ricoperto le funzioni di Ingegnere Capo e, subito, si è messo a lavoro, dopo avere salutato il personale della palazzina di contrada Scoppo. Il DG, tra i primi interventi, ha posto in essere la verifica delle strutture portanti del cavalcavia che sovrasta l’autostrada, denominato “Acquacalda” e sede della strada provinciale, chiuso al transito in via precauzionale dalla Città Metropolitana di Messina a seguito segnalazioni dei cittadinanza di via Sant’Andrea (in località Barcellona) cui ha fatto seguito un immediato sopralluogo dei tecnici del CAS. Il neo Direttore Generale, sulla base della relazione degli uffici tecnici, ha quindi disposto, per la prossima settimana, un sopralluogo congiunto CAS, Città Metropolitana, Polizia Stradale ed il comune di Barcellona per poter adottare – per la parte di competenza del Consorzio – i necessari primi interventi urgenti ed indifferibili per l’eliminazione dei danni al cavalcavia scaturiti dal cattivo deflusso delle acque provenienti dalla strada provinciale, con conseguente ammaloramento strutturale al cavalcavia.