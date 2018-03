Messina, l’assessore Santisi a Roma per l’incontro della Rete della Protezione Sociale

22 marzo 2018 13:36

L’assessore Santisi in rappresentanza del Comune di Messina all’incontro romano della Rete per la Protezione Sociale

Convocato per oggi, giovedì 22, a Roma, nella sede del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un nuovo incontro della Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale, al quale partecipa l’assessore alle Politiche Sociali, Nina Santisi, come rappresentante del Comune di Messina. La Rete, istituita con Dlgs 147/2017, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è un organismo di coordinamento del sistema di interventi e dei Servizi Sociali, ai sensi della Legge 328/2000. L’argomento all’ordine del giorno di oggi, riguarda l’approvazione del Piano sociale per la povertà, documento chiave per la realizzazione di linee di indirizzo propedeutiche alla messa in atto delle Misure sui territori. “Importante, in tal senso- scrive l’assessore del Comune di Messina- la rappresentanza costante dei Comuni di riferimento, per porre in essere i necessari correttivi agli interventi, che siano il più possibile aderenti alle specificità territoriali. La rappresentanza dello Stato è assicurata al Tavolo dalla presenza di esponenti dei ministeri della Salute, dei Trasporti ed Infrastrutture, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ad essi si affiancano membri delle Giunte regionali, dei Comuni e degli ambiti territoriali, oltre alla presenza permanente di un componente dell’INPS”.