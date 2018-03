22 marzo 2018 11:46

Alla Sala Laudamo di Messina lo spettacolo “Love is the answer”, un connubio tra musica e poesia

A Messina, nelle giornate del 23 e 24 marzo 2018, ore 21.00; 24 marzo 2018, ore 17.30, presso la Sala Laudamo, andrà in scena lo spettacolo “Love is the answer”, un connubio tra musica e poesia nato da un’idea di Raffaella Cannioto con Gianni Fortunato Danilo Cucurullo. Sul palco Danilo Cucurullo, Eliana Risicato, Francesco Pisano.

Sinfonietta Messina – orchestra

regia Simonetta Pisano

produzione Società cooperativa Sinfonietta Messina