Messina, ok dal Consiglio di Stato: accolto ricorso Udu per ammissione a Medicina e Odontoiatria

15 marzo 2018 22:00

Accolto il ricorso Udu per Medicina e Odontoiatria, ammessi studenti anche a Messina

Con ordinanza resa in sede collegiale il Consiglio di Stato ha ammesso i primi 100 ricorrenti Udu alle Facoltà di Medicina e Odontoiatria assistiti dai legali Michele Bonetti e Santi Delia. ”I ricorrenti delle Università Federico II, Luigi Vanvitelli, La Sapienza, Milano, Catanzaro, Salerno, Ferrara, Siena, Catania, Bologna, Molise, Messina – dichiara l’avvocato Bonetti – hanno posizioni e sedi differenti e i ricorsi proposti si basano sulla lesione dell’anonimato conseguente ai gravi fatti accaduti a Napoli. Questi studenti, a nostro avviso avevano il diritto di ricoprire quegli oltre 100 posti rimasti vacanti nel contingente riservato agli extracomunitari”. “Oltretutto, rispetto alla ridistribuzione di queste posizioni, il Consiglio di Stato, anche in sede collegiale, si è dimostrato particolarmente sensibile, sulle domande di logica, sui 1700 posti liberi ecc”. “Il principio – spiega poi all’Adnkronos Salute Bonetti – vale anche per Veterinaria e per le professioni sanitarie”. “Abbiamo atteso una presa di posizione più netta da parte della giurisprudenza – dichiara Elisa Marchetti, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari – Ora è ufficiale: avevamo ragione ancora una volta. I decreti dell’Udu, ottenuti per primi e in data 24.01.2018, sono stati tutti confermati dal Consiglio di Stato con i suoi vari collegi. Per questo, in attesa della sentenza di merito che auspichiamo arrivi il prima possibile, lavoreremo affinché tutti i nostri ricorrenti fruitori del decreto siano immatricolati celermente”. “Il Miur, però, non può continuare a far finta di non vedere come abbia imboccato un vicolo cieco – aggiunge – Il numero chiuso perde pezzi anno dopo anno: la nuova legislatura si apra all’insegna di un ripensamento del modello di accesso, che in questa campagna elettorale ha subito critiche bipartisan”.