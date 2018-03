Messina: Denise Foti e Luca Fioriglio eletti “Miss Regina” e “Mister Re dello Stretto” [FOTO]

18 marzo 2018 21:30

Successo per la prima edizione del concorso «Miss Regina e Mister Re dello Stretto, Denise Foti e Luca Fioriglio vincono lo scettro

L’area dello Stretto di Messina è una zona di rara bellezza sia per la sua posizione climatica, floristica e faunistica: a ciò si associ la componente antropologia, contraddistinta dal popolo delle due sponde, che rappresentano la risultante della centrale allocazione geopolitica, ben disposta ad ospitare tutte le civiltà del Mediterraneo creando un crogiuolo di etnie dall’insolita avvenenza. Antesignana promotrice di tanta avvenenza è senza dubbio Maria Savina Proscia, titolare dell’agenzia «MP Eventi», la quale ha sublimato la celebrazione di siffatto splendore nella prima edizione del concorso «Miss Regina e Mister Re dello Stretto», che al ritrovo «Antica pietra rossa» di Itala è approdata alla finale, dove undici concorrenti, suddivisi in uomini e donne si sono affrontati per contendersi l’autorevole premio.«Il mio intento è dare visibilità alle giovani risorse del territorio, – ha spiegato Maria Proscia – affinché prendano coscienza di quanta prosperità vi sia intorno a loro e siano lanciate verso una dimensione professionale, che possa essere la più brillante possibile: ho quindi previsto che i vincitori otterranno un contratto di lavoro per un anno nel settore della moda e dello spettacolo con la MP Eventi e stessa collaborazione vi sarà anche per i classificati nelle successive due posizioni».

Dinanzi ad una giuria tecnica, formata fra gli altri dalla finalista regionale di Miss Italia 2018 Martina Carrozza, la quale ha anche ricoperto il ruolo di coreografa, nonché dalla testimonial Valeria Scandurra, indossatrice statuaria, che nel corso della serata ha ostentato insieme alla stessa Martina nonché a Filly Frazzica capi d’abbigliamento relativi alla collezione primavera/estate, proposta dalla maison «Jazz Moda Donna», e sotto l’obiettivo diligente del fotografo professionista Francesco Bonaccorso, i finalisti hanno avviato la serata con un balletto di presentazione per poi entrare nel vivo della competizione sfoggiando biancheria intima, proseguendo con abiti sportivo-casual ed infine con vestiti da sera. Fra un’uscita e l’altra, grande apprezzamento hanno avuto le performance della scuola «C.D.S.D. International», condotta dalla maestra Manuela Migliore, che con le sue allieve si è esibita rispettivamente con una danza del ventre, un ballo fusion e per ultimo una samba orientale dalla variopinta coreografia. Di particolare interesse le domande rivolte dai giurati ai ragazzi ed alle ragazze in gara, riguardanti non solo il mondo della moda e dello spettacolo, ma anche le problematiche attuali suscitando il favore del pubblico, che ha visto in loro anche dei soggetti pensanti.La manifestazione ha previsto al suo interno perfino un talent canoro, vinto dalla piccola Kirsten Sac Sac con la cover di Ed Sheeran dal titolo «Perfect», rivisitata da Andrea Bocelli. L’ospite canoro Antonio D’Amore ha interpretato un brano nazionale ed uno estero.

Dal difficile esame della giuria sono stati emessi i seguenti verdetti: per la categoria maschile terzo posto a Giuseppe Fiammingo, secondo a Giuseppe Mondello, mentre è stato incoronato «Mister Re dello Stretto» Luca Fioriglio; per l’omologa femminile terzo gradino per Silvia Burrascano, secondo per Sonia Cigala e «Miss Regina dello Stretto» è stata eletta Denise Foti. È stato agevole leggere la contentezza nel volto dei vincitori: Silvia Burrascano, diciottenne messinese studentessa al Liceo Classico, è alla prima esperienza nel mondo degli agoni estetici, per la quale, sentendosi soddisfatta di se stessa, le ha permesso di superare la propria introversione. Sonia Cigala, ventiquattrenne peloritana neolaureata al D.A.M.S., esprime compiacimento per il risultato acquisito, che la motiva ulteriormente nel prosieguo come fotomodella e stilista. Giuseppe Mondello, ventunenne messinese con un diploma di geometra, ma con l’intento di diventare un parrucchiere professionale, è molto emozionato e sorpreso per il secondo posto, ma ciò gli ha permesso di mettersi alla prova e vincere la propria riservatezza. Per Luca Fioriglio, ventottenne romano, ma residente a Messina, è stato un concorso da favola, che gli ha infuso tanta motivazione da persuaderlo farlo continuare nel settore della moda.

La nuova «Regina dello Stretto» Denise Foti, studentessa quattordicenne al Liceo delle Scienze Umane, non nasconde la propria commozione ed esterna tutta la sua gioia per l’inaspettato successo ringraziando soprattutto Martina Carrozza, dispensiera di validi consigli per migliorare il portamento. Il suo obiettivo è il conseguire la Laurea in Psicologia, ma, se nel contempo vi sarà qualche opportunità nel mondo della moda, non mancherà di cogliere l’occasione al volo. Il successo della «MP Eventi» rappresenta un momento di condivisione generale, poiché il credere in se stessi raggiungendo i propri sogni anche nel territorio siculo-calabro è una ragione per ben sperare sulla crescita socio-economica florida per le due regioni, che può passare anche dalle ammirevoli idee di Maria Savina Proscia.

Foti Rodrigo