Messina, duro attacco della Fp Cgil contro la Città Metropolitana: “I precari trattati come lavoratori fantasma. Accorinti chiarisca”

17 marzo 2018 19:35

I dipendenti precari esclusi dal piano del fabbisogno triennale della Città Metropolitana di Messina, Fp Cgil: “Si tratta forse di lavoratori fantasma? Accorinti ci dica se si tratta di una esplicita scelta politica”

Il Segretario della FP CGIL di Messina, Francesco Fucile, attacca a muso duro i dirigenti della Città Metropolitana, con in testa il Sindaco Accorinti, per la mancata concertazione prima dell’approvazione ed emanazione del decreto: “Nel provvedimento sarebbe stato quantomeno opportuno evidenziare l’importanza che il personale precario riveste per il buon funzionamento dell’Ente. Dal recente insediamento del Sindaco sono già due le questioni per cui si profilano comportamenti antisindacali. Nel decreto riguardante l’approvazione del piano del fabbisogno triennale del personale 2017-2019 siglato lo scorso 14 marzo dal Sindaco Metropolitano, Renato Accorinti, non vi è alcun tipo di riferimento alla stabilizzazione e alla indispensabilità del personale precario in forza all’Ente, quasi si trattasse di “dipendenti fantasma” a differenza dei precedenti Piani Triennali in cui ne veniva fatto esplicito e sostanziale riferimento. Il Sindaco ci dica se si tratta di una esplicita scelta politica. In compenso, però, è stato ritenuto necessario prevedere unicamente l’assunzione di due dirigenti nonostante le viventi disposizioni legislative non lo permettano. Una situazione al limite del paradossale”. Questo il commento del Segretario della FP CGIL di Messina, Francesco Fucile, all’emanazione del suddetto provvedimento. Un atto certamente importante “in cui però, proprio in considerazione di tale rilevanza, sarebbe stato corretto ed opportuno fare almeno degli espliciti riferimenti alla condizione dei precari. Sebbene infatti – continua Fucile – siamo tutti consapevoli della situazione delle ex Province sarebbe stato sicuramente opportuno da parte di Accorinti, richiedere un confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di rendere esplicita l’importanza che i precari hanno per il funzionamento dell’Ente. Sarebbe opportuno, forse, che prima di firmare il Sindaco valutasse le ricadute sociali di ciò che gli viene sottoposto”. La situazione in cui versano le ex-province, così come emerso anche nel corso dell’incontro avuto dalla FP CGIL Sicilia con l’Assessore al ramo, Bernadette Grasso, è tutt’altro che semplice “ed ecco perché, una volta di più – ha continuato Fucile – sarebbe stato necessario e auspicabile che il Sindaco Metropolitano di Messina evidenziasse la “centralità” dei precari anziché ignorarli del tutto”. Tutto ciò in attesa che il Presidente della Regione “sempre secondo quanto emerso dall’ultimo incontro con la Grasso, definisca i nuovi assetti delle ex Province e stabilisca lo stanziamento delle risorse necessarie al pagamento degli stipendi dei lavoratori”.