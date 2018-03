Messina: pericolosa perdita d’acqua sul ponte Marmora [FOTO]

12 marzo 2018 11:18

Messina, pericolosa perdita d’acqua sul ponte Marmora: la segnalazione del consigliere Mario Biancuzzo

A lato monte dell’impalcato del ponte Marmora fuoriesce una copiosa fuoriuscita di acqua, sicuramente causa rottura della condotta idrica che serve i villaggi della estrema riviera nord. A segnalarlo è il consigliere della Mario Biancuzzo: “L’acqua dopo aver attraversato la strada sterrata, che viene utilizzata per raggiungere il lungo mare di Marmora, raggiunge il torrente e si mescola con le acque piovane e si disperde in mare. Il consigliere chiede all’Amam di intervenire urgentemente per eliminare la fuoriuscita di acqua per evitare che la spalletta che sorregge il ponte precipiti trascinando parte dell’impalcato nel torrente sottostante: “Accertato che l’acqua corrodo il muro ed il pietrame. Non è allarmismo ma ho il dovere di segnalare l’anomalia accertata e segnalatami telefonicamente da un cittadino”.