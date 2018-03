Messina: presentati i servizi dei Piani di Azione e Coesione

30 marzo 2018 15:37

L’Assessore Santisi ha presentato i servizi dei Piani di Azione e Coesione

L’Assessore alle Politiche Sociali Nina Santisi, ha presentato stamattina, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Sindaco, del Dirigente Domenico Zaccone e del RUP Lino Tripodo, i nuovi servizi affidati con risorse del Piano di Azione e Coesione, i cui bandi sono stati pubblicati lo scorso 28 marzo. I servizi domiciliari finanziati con risorse comunitarie sono finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, favorendone il supporto all’autonomia e valorizzando le reti informali di aiuto, evitando l’assistenzialismo. La domiciliarità delle cure e della presa in carico si rivolge anche alla riduzione dei ricorsi al ricovero ospedaliero o in strutture residenziali. “I due servizi - sottolinea l’Assessore Nina Santisi- che saranno attivati per tutti il Distretto mirano alla prevenzione ed al contrasto dei processi di esclusione sociale e di isolamento evitando condizioni di solitudine e dipendenza dal bisogno. In particolare, il servizio di assistenza domiciliare integrata alla sanitaria punta ad una presa in carico globale dei bisogni socio-assistenziali dell’anziano, a seconda che si tratti di bisogni temporanei o definiti.” I servizi domiciliari prevedono classicamente la cura dell’abitazione, il cambio ed il lavaggio della biancheria, la spesa con la preparazione dei pasti. L’anziano sarà, inoltre, supportato nelle operazioni di cura ed igiene personale e nel disbrigo pratiche burocratiche.

Le figure professionali impiegate sono assistenti sociali, operatori socio-assistenziali e sociosanitari. “Un ulteriore e importante traguardo nell’offerta dei Servizi Sociali che mette al centro la persona e la qualità della suo contesto vitale. Grande soddisfazione – aggiunge l’assessore Santisi insieme al dirigente Zaccone - per un importante finanziamento reso disponibile in servizi alla persona e opportunità occupazionali.” Il Sindaco, Renato Accorinti, ha presenziato alla conferenza per sottolineare l’impegno dell’amministrazione sui temi del sociale e per complimentarsi sull’obiettivo raggiunto.