Messina: i residenti di Villaggio Unrra attendono ancora il ripristino della passerella pedonale

11 marzo 2018 09:18

Messina, la segnalazione del consigliere Crimi: “Questo silenzio da parte dell’Amministrazione non è più tollerabile, i cittadini hanno diritto alla sicurezza”

Sono ormai continue è più che mai giustificate le lamentele dei cittadini relative al mancato ripristino della passerella pedonale del sottopasso di Villaggio Unrra a Messina. Il problema è stato più volte segnalato dal consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Crimi con varie interrogazioni e lettere di sollecito “Ritenuto che- segnala oggi il consigliere- la passerella pedonale a causa di alcuni cedimenti è stata inibita e transennata e liberata da rovi ed erbacce con un ottimo lavoro eseguito da parte della Messinambiente; avendo avuto risposte scritte, dall’Ufficio di Gabinetto, che sollecitava i vari dipartimenti alla risoluzione della problematica, dal Dipartimento Protezione Civile, Dipartimento Lavori Pubblici e Difesa del Suolo e dal Corpo di Polizia Municipale Distretto Sud che constatato lo stato dei luoghi, confermano la grave problematica in essere segnalata, non mi spiego il perché del mancato ripristino. Da tenere conto- prosegue- che i cittadini non potendo usufruire della passerella pedonale sono costretti a passare da tale sottopasso, rischiando per la propria incolumità, a causa della poca illuminazione e delle buche. Inoltre nelle giornate di pioggia non possono usufruire nemmeno della stesso a causa allagamento, restando così bloccati all’entrata o all’uscita“. Il consigliere per tali ragioni interroga l’Amministrazione per conoscere le problematiche che hanno impedito il mancato ripristino della passerella pedonale: “Credo che non sia più tollerabile da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché dal Dipartimento ai Lavori Pubblici tralasciare una cosi grave problematica, occorre intervenire in maniera tempestiva e concreta, dando sicurezza e risposte ai cittadini“.