Messina, “Luoghi letterari e racconti di viaggio”: al via le iscrizioni ai laboratori

15 marzo 2018 19:37

Luoghi letterari e racconti di viaggio: a Messina il corso dedicato alla scrittura odeporica

Al via a Messina il corso “Luoghi letterari e racconti di viaggio”- Il corso, coordinato dalla professoressa Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxos Legge è incentrato sulle metodologie e attività laboratoriali e si propone di promuovere il metodo dell’approccio ai luoghi letterari come testo e alla loro riscrittura come genere letterario. Verrà, così riproposta e promossa la scrittura odeporica. Il corso si dividerà in tre fasi

Fase Teorica di Laboratorio

Presso IIS “F. Maurolico” dalle ore 15:00 alle ore 18:00 23 Marzo 2018: Il viaggio in Sicilia come genere letterario, a cura di Marinella Fiume

6 Aprile 2018 : I luoghi letterari come testo, a cura di Dora Marchese

20 Aprile 2018 : “Il Gattopardo” come esempio dell’approccio al luogo letterario come testo, a cura di Maria Antonietta Ferraloro. Fase Esperienziale

Maggio 2018:

Due escursioni nei luoghi di Tomasi di Lampedusa: sulle tracce de “Il Gattopardo” e de “La Sirena”.

1°viaggio: Ficarra –Capo d’Orlando 2° viaggio: Augusta (SR) Fase della scrittura odeporica

Maggio-Settembre

I partecipanti avranno un tempo per scrivere il proprio taccuino di viaggio, riscrivendo i luoghi che sono stati visitati Iscrizione:

1) su piattaforma SOFIA – entrare sulla piattaforma con le proprie credenziali – sulla finestrella CATALOGO inserire il titolo del corso – fare un click sul tasto del corso e ufficializzare l’iscrizione sulla piattaforma.

2) oppure all’indirizzo cidimessina@gmail.com specificando Nome, Cognome e scuola di servizio entro il 20 marzo 2018. Costo: potrà essere effettuato in una sola soluzione o in due, versando un primo acconto di 100,00 entro il 20 marzo 2018 e il saldo entro settembre 2018. Il costo comprende tutte le tre fasi per un totale di 35 ore:

Fase Teorica di Laboratorio: 9 ore+ Fase esperienziale: 16 ore+

Fase della scrittura odeporica: 10 ore. Il corso è valido con una frequenza di 30 ore

I docenti iscritti all’Associazione Cidi, avendo già partecipato ad una o più attività formative nell’ultimo anno scolastico 2017/18: 170,00 che potranno essere versati attraverso la carta docente, inviando il buono ( Enti certificati/qualificati, Corso Fisico) in pdf a cidimessina@gmail.com oppure brevi manu previo accordo tramite lo stesso indirizzo email.

Per i docenti non iscritti: contributo di 200,00 che potranno essere versati attraverso la carta docente, inviando il buono in pdf ( Enti certificati/qualificati, Corso Fisico) a cidimessina@gmail.com oppure brevi manu previo accordo tramite lo stesso indirizzo email. Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.