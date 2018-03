La bellezza della Sicilia raccontata dai libri: a Messina la presentazione del volume “Le Isole Eolie”

20 marzo 2018 14:51

La bellezze delle Isole Eolie raccontata nelle pagine del nuovo libro di Pietro Lo Cascio, a Messina la presentazione del volume della collana “Luoghi e Natura di Sicilia”

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 9.00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, verrà presentato il libro “Le Isole Eolie” del naturalista dott. Pietro Lo Cascio, primo volume della collana “Luoghi e Natura di Sicilia” curata dalla casa editrice Danaus. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del Segretario generale dell’Ente avv. Maria Angela Caponetti, cui seguiranno gli interventi del prof. Giuseppe Lo Paro dell’Università degli studi di Messina e del dott. Giovanni Cavallaro, Dirigente del Dip. Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina. Dopo la presentazione del libro da parte del suo autore, il naturalista dott. Pietro Lo Cascio, relazioneranno la Dott.ssa Anna Giordano Direttore R.N.O. “Saline di Trapani e Paceco” e il geologo prof. Palmiro Mannino. I lavori, coordinati dalla dott.ssa Domenica Lucchesi dell’Arpa Sicilia Struttura Territoriale di Messina, saranno conclusi dagli interventi dell’ing. Armando Cappadonia, Dirigente della Città Metropolitana di Messina e della Direttrice delle Riserve Naturali dell’Ente, Dott.ssa Maria Letizia Molino. Parteciperanno all’incontro gli studenti dell’Istituto Nautico “Caio Duilio” e del Liceo “Giuseppe La Farina” di Messina. L’opera illustra la storia naturale dell’arcipelago attraverso una rassegna aggiornata delle conoscenze su evoluzione geologica e biodiversità, infatti le Isole Eolie rappresentano un sistema vulcanico insulare unico nel Mediterraneo per complessità e varietà. Per tale ragione sono state inserite dall’UNESCO tra i “Patrimoni dell’Umanità”, il primo riconosciuto in Italia per i valori naturalistici e ambientali. Inoltre, nel libro vengono trattate le prospettive di conservazione del patrimonio naturalistico e ambientale eoliano, per le quali un ruolo chiave è svolto dalle aree protette: un tema particolarmente caro alla Città Metropolitana di Messina, ente gestore della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” nell’isola di Salina, la prima tra quelle istituite alle Eolie.