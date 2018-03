XXIII Giornata della Memoria, Messina ricorda le vittime innocenti delle mafie: ecco le iniziative

20 marzo 2018 10:14

Domani la XXIII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ecco le iniziative a Catania e nella provincia di Messina

La “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, da ventitré anni rappresenta l’occasione concreta per fare memoria viva e chiedere verità e giustizia. La XXIII edizione Terra. Solchi di verità e giustizia si svolgerà il prossimo 21 marzo a Foggia, dove avrà luogo la manifestazione nazionale. Il primo giorno di primavera, insieme ai familiari delle vittime innocenti delle mafie e con Libera, marceranno per le strade del Paese tutti coloro che ricordano, uno ad uno, le persone innocenti morte per mano mafiosa. Ogni anno un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità. Libera a Messina ha promosso, come ogni anno, negli ultimi mesi un percorso di preparazione realizzato dalle organizzazioni del Presidio “Nino e Ida Agostino”, da associazioni e scuole che hanno dato vita ai cosiddetti “100 passi verso il 21 marzo”, con l’obiettivo di costruire una partecipazione consapevole alla manifestazione di Catania, piazza regionale di quest’anno in Sicilia, e di programmare una serie di momenti di riflessione sul territorio provinciale che, in contemporanea alla piazza principale, faranno memoria delle vittime innocenti delle mafie. La delegazione messinese a Catania sarà composta da oltre 1000 partecipanti. Ne faranno parte il Presidio di Libera a Messina con il gruppo Amunì, diverse scuole di Messina e provincia (L.S. Emilio Ainis, IIS F. Maurolico, IIS Minutoli, IC Paino-Gravitelli, ITE A.M. Jaci di Messina, IIS Ferrari di Barcellona, ITT E. Majorana di Milazzo, IC Giardini Naxos, IIS Pugliatti col plesso di Furci Siculo), la Cgil Messina, l’UdS Messina, Link Messina e la Consulta Provinciale Studentesca. Sono inoltre previsti numerosi Luoghi di memoria e impegno, nei quali attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie si contribuirà a diffondere capillarmente il messaggio della Giornata.

Città

Liceo Ainis, IC Enzo Drago e IC Giovanni XIII – ore 11.00 lettura a Villa Dante

IC Evemero da Messina – ore 11.00 lettura a scuola in Via Caratozzolo 2 C.da Salina Liceo Artistico E. Basile – ore 11.00 lettura a scuola in Via U. Fiore C.da Conca d’Oro

IIS F. Maurolico – lettura a scuola in Corso Cavour 63

IC San Francesco di Paola – lettura nelle classi e nel giardino adiacente alla scuola in Via Olimpia, San Licandro

IC Boer-VeronaTrento – lettura nella Piazza antistante al Plesso Boer in Via Palermo

IIS Antonello – ore 11.00 lettura a scuola in Viale Giostra 2

IC Salvo D’Acquisto – ore 12.00 lettura nel Salone Parrocchiale adiacente alla scuola in Via Calispera 23, Contesse

IC Catalfamo e Parrocchia Sacra Famiglia – lettura nella Parrocchia Sacra Famiglia al CEP

IC Cannizzaro-Galatti – lettura a scuola in Via Mario Giurba 2

Città Metropolitana di Messina e Liceo La Farina – lettura nella Galleria d’arte moderna e contemporanea Lucio Barbera in Via XXIV Maggio

Centri Socio Educativi della Cooperativa Sociale CAS

“L’Impronta” di Gravitelli

“Il Ciclone” di Camaro

“Argo” di S.Lucia

“Itaca” di Villaggio Aldisio

“L’Aquilone” di Ponteschiavo

CGIL Messina – lettura nella Sede della Camera del Lavoro in Via Peculio Frumentario

UIL Messina e UIL Giovani Messina – ore 11.00 lettura nella Sede della Camera Sindacale in Viale San Martino 146

Provincia

ITET Leonardo da Vinci di Milazzo– lettura nell’Aula Magna della scuola in Via Colonnello Magistri

Liceo Classico G.B. Impallomeni di Milazzo – lettura a scuola in Via Francesco Spoto 3

ITET Ettore Majorana di Milazzo – lettura nell’Aula Magna e nelle classi della scuola di Via Tre Monti

IPSIA G. Ferraris di Pace del Mela – lettura nell’Aula Magna della scuola

IPSAA F. Leonti di Barcellona P.G. – lettura nell’Aula Magna della scuola

IPSAA F. Leonti di Milazzo – lettura nell’Aula Magna della scuola

IC Santa Teresa di Riva – lettura a scuola in Via Delle Colline 15

IC Tortorici – ore 10.30 lettura nell’Aula Magna della scuola in Via Zappulla 88

IC Castell’Umberto – lettura a scuola in Via F. Crispi 25