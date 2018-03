Messina: Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme per le proprie proposte sul DEF

18 marzo 2018 18:11

Fratelli d’Italia a Messina lancia una raccolta firme per le proprie proposte sul DEF

In attesa della decisione da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per definire i nuovi ruoli e il nuovo governo, Fratelli d’Italia vuole concretamente iniziare a lavorare per gli italiani e le diverse problematiche che attanagliano la nazione. Nella giornata di oggi si sta attuando su tutto il territorio nazionale, e a Messina e in tutta la provincia,una raccolta firme per le proprie

proposte, in occasione della presentazione del DEF, il documento che scandirà le scelte economiche dell’Italia per i prossimi tre anni.

Fratelli d’Italia rilancia ben sei proposte che incidono realmente sulla vita dei cittadini italiani. Si tratta di sei proposte realizzabili nei primi 30 giorni di governo: intanto una tassa unica al 15% su quanto dichiarato in più rispetto al 2017; nessun limite all’uso del contante e dimezzamento dei costi di accoglienza dei richiedenti asilo e raddoppio del fondo per i rimpatri degli immigrati clandestini. Fd’I punta poi sugli asili nido gratis e aperti fino a tardi, anche nella stagione estiva, sul raddoppio delle pensioni di invalidità e sul 50% dei beni e delle risorse sottratte alla mafia da destinare alle forze dell’ordine e alla sicurezza.