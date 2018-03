Messina: “Diamanti in sintesi”, dalla Camera di Commercio il convegno sui preziosi

23 marzo 2018 10:57

La Camera di Commercio di Messina ha organizzato per il 26 marzo un convegno dal titolo “Diamanti in sintesi” sulle pietre preziose

Si terrà lunedì 26 marzo alle 9, nella sala Consulta del Palazzo camerale, il convegno “Diamanti in sintesi – Approfondimenti sui sistemi di sintesi dei diamanti, ripercussioni sul mercato, tutela per gli operatori, le garanzie per i clienti”. Il fine dell’incontro è quello di informare chi opera nel mondo dei preziosi e ha interesse ad acquisire una base di conoscenza sul fenomeno dei prodotti non naturali o la cui natura è stata modificata artificialmente. Ad aprire i lavori del convegno saranno il presidente e il segretario della Camera di commercio, Ivo Blandina e Alfio Pagliaro. Interverranno, il direttore del Laboratorio di analisi gemmologiche dell’Ente camerale, Armando Arcovito, e il prof. Ciro Paolillo del dipartimento Scienza della moda e del costume della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il Laboratorio di analisi gemmologiche della Camera di commercio di Messina è l’unica realtà siciliana in ambito camerale.