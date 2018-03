Messina, Pasqua in sicurezza: potenziati in controlli della Polizia in autostrada

31 marzo 2018 14:32

In vista della Pasqua, la Polizia Stradale potenzia i controlli sulle Autostrade di Messina

In relazione al prevedibile incremento del traffico veicolare in occasione delle prossime festività pasquali, la locale Sezione Polizia Stradale ha predisposto un potenziamento dei servizi di vigilanza stradale sulle Autostrade A/18 e A/20 nonché su tutte le strade statali. In particolare nella giornata del 2 aprile (Lunedì di Pasqua) verranno effettuate, nell’ambito della provincia, circa 30 pattuglie in auto ed in moto a garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione sulle principali arterie di comunicazione, nonché verso le principali località turistiche e nei luoghi di ritrovo giovanili. Il costante collegamento con la Sala Operativa assicurerà in tempi brevi eventuali soccorsi sanitari e meccanici in caso di incidenti stradali. Al fine di prevenire e reprimere le cause di maggiore pericolo per i viaggiatori, saranno massicciamente impiegate apparecchiature speciali quali AUTOVELOX, ETILOMETRO, TELELASER e SCOUT-NAV, soprattutto in orari notturni nei pressi di discoteche e locali notturni. Si raccomanda a tutti gli automobilisti di attenersi ad una guida prudente e corretta, rispettando i seguenti suggerimenti: Prima di mettersi alla guida controllare l’efficienza e funzionalità del veicolo; Non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato o cenato e comunque in condizioni di stress e stanchezza; Osservare rigorosamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini, sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati; Indossare sempre il casco protettivo per chi si pone alla guida di motoveicoli e ciclomotore il cui uso ormai è rigorosamente obbligatorio per tutti compresi gli eventuali passeggeri; Azionare sempre tempestivamente l’indicatore direzionale prima di effettuare un sorpasso o una manovra di svolta; Rispettare i limiti di velocità, che in ogni caso va adeguata alle contingenti condizioni della strada e del traffico; Non fare uso di telefono cellulare se non con apposito viva voce.Per chi viaggia in autostrada: Non occupare, se non nei casi di assoluta necessità, le corsie di emergenza; Tenere pronta, se possibile, la somma di denaro esattamente corrispondente al costo del pedaggio autostradale, al fine di ridurre i tempi di attesa ai caselli; E’ preferibile evitare di mettersi in viaggio nelle fasce orarie 11/13 e 18/21 di Pasquetta, nelle quali tradizionalmente si registrano lunghe code di veicoli presso i caselli autostradali; Richiedere informazioni sulle condizioni della viabilità telefonando al numero verde 1518 (centrale operativa CCISS viaggiare informati) ovvero al nr. 090/6402811 (sala operativa Polstrada di Messina) o al nr. 095/547212 (sala operativa Polstrada Catania). Particolare attenzione dovrà essere prestata sul viadotto Ritiro della tangenziale A20, direzione di marca Messina/Palermo in quanto presente un restringimento della carreggiata che può determinare lunghe code che potrebbero arrivare agli svincoli di Boccetta e/o Messina-centro. Si ricorda agli automobilisti che è prevista la sospensione o il ritiro della patente di guida nei casi di circolazione sulle corsie di emergenza o di inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali, in caso di velocità eccessiva, di inosservanza della distanza di sicurezza con collisioni e/o lesioni gravi alle persone, ovvero nel caso di reiterate violazioni di obblighi relativi al sorpasso ed alla precedenza. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. Inoltre, per effetto della legge 29 luglio 2010, nr. 120, è stato introdotto il “tasso zero” per i neo patentati, per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, per i conducenti professionali (servizio di linea per trasporto di persone – servizio a noleggio con conducente) e per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto cose conto terzi e conto proprio. Si rammenta infine che per le predette infrazioni oltre alla sospensione della patente è prevista la decurtazione dei punti sulla patente di guida. Per effetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 571 del 19 dicembre 2017, recante le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione per l’anno 2018, è previsto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti come di seguito specificato:

Venerdì 30 Marzo dalle ore 14.00 alle ore 22.00

Sabato 31 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Domenica 1 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 22.00

Lunedì 2 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 22.00

Martedì 3 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 14.00