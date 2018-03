Messina: al via il V congresso territoriale della Uil-Fpl

15 marzo 2018 11:07

Domani il quinto congresso territoriale della Uil-Fpl di Messina, tema dell’incontro: “Insieme per valorizzare il lavoro e difendere i nostri diritti”

Prosegue la stagione congressuale della Uil Messina. Domani mattina, alle ore 10, presso l’Aula Magna della scuola “Antonello”, si celebra il quinto congresso territoriale della Uil-Fpl di Messina avente come tema “Insieme per valorizzare il lavoro e difendere i nostri diritti”. Ai lavori, che saranno presieduti da Enzo Tango, segretario generale Uil-Fpl Sicilia, prenderanno parte Michelangelo Librandi, segretario nazionale Uil-Fpl, Carlo Fiordaliso, presidente della Fondazione Nenni, e Pippo Calapai, segretario generale uscente della Uil-Fpl Messina. “La nostra organizzazione di categoria – afferma Calapai – sarà ancora protagonista per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e dei cittadini utenti. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare appieno la professionalità di tutti i lavoratori, specie quelli del settore infermieristico, , tant’è che abbiamo avviato una serie di iniziative per il riconoscimento del demansionamento cui è sottoposto”.