Messina come Siena, la proposta del consigliere La Cava: “una gara tra contrade per il Carnevale 2019″

15 marzo 2018 21:12

La proposta capogruppo di Sicilia Futura: “Rilanciamo il Carnevale a Messina con eventi che coinvolgano i quartieri”

Vendere meglio il brand Messina, attraverso la realizzazione di un cartello di eventi che promuovanoturismo, tradizioni e bellezza del territorio della città dello Stretto. È questa l’idea del consigliere Alessandro La Cava proposta oggi in VIII Commissione: “Ho proposto di coinvolgere i sei quartieri in una sorta di “competizione” tra contrade per rilanciare il Carnevale a Messina. È necessario cominciare a comprendere che per amministrare bene bisogna avere la capacità di programmare ogni tipo di iniziativa anche e sopratutto di carattere turistico culturale perché- conclude- solo attraverso le maggiori risorse ricavate da flussi economici esterni si può immaginare di dare ossigeno all’economia locale e, di conseguenza, fare crescere l’occupazione“.