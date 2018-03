Messina, Cafon Street compie dieci anni e Mimmo e Stellario approdano al Cinema: “Il paradiso può fetere”

22 marzo 2018 16:10

Imperdibile appuntamento a Messina con un nuovo episodio di Cafon Street: Mimmo e Stellario sul grande schermo

In occasione del decimo anniversario di Cafon Street, UollasComiX in collaborazione con Cinema Lux e Iris organizza un evento unico ed irripetibile.

L’episodio 13 – “Il Paradiso Può Fetere” sarà proiettato in anteprima esclusiva al Cinema Lux di Messina. e al Multisala Iris

23 APRILE: ore 21.00 e 22.30 al Cinema LUX

24 APRILE: ore 21.00 e 22.30 al Multisala IRIS

Il costo unico del biglietto è di 3,00 € (gratis sotto i 3 anni) e sarà acquistabile anche in prevendita ESCLUSIVAMENTE presso le biglietterie delle sale cinematografiche.

Per informazioni e prevendita:

Cine LUX. Tel: 090 669565

https://www.facebook.com/ cinemaluxme/

Multisala IRIS. Tel: 090 395332

https://www.facebook.com/ multisalairis/