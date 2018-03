Messina, cambiano i percorsi delle linee bus Atm: ecco la variazioni

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nella tratto stradale Villaggio San Michele – Portella Arena, da lunedì 12 a venerdì16, dalle ore 8.30 alle 17.30, verranno apportate modifiche ai percorsi di due linee bus ATM. La linea 72 effettuerà il percorso di andata dal viale Giostra, proseguendo per le vie Denaro e Palermo, S.S.113, Colle San Rizzo, S.P. 50, Portella Castanea e percorso regolare; mentre il ritorno sarà Portella Castanea, S.P. 50, Colle San Rizzo, S.S. 113, vie Palermo e Denaro, viale Giostra e percorso regolare. La linea 73 effettuerà il percorso di andata dal viale Giostra, vie Denaro e Palermo, S.S.113, Colle San Rizzo, S.P. 50, Portella Castanea, Castanea, Massa Santa Lucia (Capolinea), effettuando la coincidenza con la linea 74; il ritorno da Massa S. Lucia, Castanea, Portella Castanea, S.P.50, Colle San Rizzo, S.S. 113, vie Palermo e Denaro, viale Giostra, vie Garibaldi, C. Battisti, T. Cannizzaro e La Farina, Stazione e Cavallotti. La linea 74 effettuerà un percorso di andata limitato con capolinea a Massa S. Lucia, effettuando coincidenza con la linea 73; il percorso di ritorno sarà da Massa S. Lucia, Faro Superiore, S.P. 45, Panoramica, Svincolo Guardia, via Consolare Pompea, viali della Libertà e Giostra, le vie Garibaldi, C. Battisti, T. Cannizzaro, La Farina, Stazione e Cavallotti. Tutte le modifiche potranno essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it.