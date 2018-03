Messina: Francesco Bonanno nuovo Amministratore unico Amam

24 marzo 2018 22:14

Messina: Francesco Bonanno è il nuovo amministratore unico Amam, ad aprile l’insediamento

L’Assemblea ordinaria della società Amam s.p.a. ha deliberato nel pomeriggio di oggi la nomina del nuovo Amministratore unico designato dal socio unico Comune di Messina, avv. Francesco Bonanno che si insedierà, secondo i termini di legge entro il mese di aprile, dopo l’approvazione del bilancio 2017 ormai in avanzata fase di redazione. In occasione dell’Assemblea a cui non ha partecipato la dott.ssa Grazia De Tuzza che aveva rassegnato le proprie dimissione alcuni giorni fa, si è fatto il punto sulle attività poste in essere dall’Azienda nell’ultimo periodo che vedono ormai prossima la definizione della transazione con Enel che porterà una sopravvenienza positiva per circa 6 mln di €, la chiusura del piano triennale 2018/19/20 e anche del Piano annuale 2018.