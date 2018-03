Auto blu: Messina nella top list dei Comuni che sforano il tetto massimo

19 marzo 2018 22:41

Messina nella top list dei Comuni che sforano il tetto massimo delle cinque vetture con autista, lo rivelano i dati trasmessi dal ministero della P.A.

Le tabelle pubblicate sul sito web del ministero della P.A. fa il punto sul censimento delle auto blu nel 2017: sebbene il tetto delle 5 vetture con autista valga solo per le amministrazioni centrali, ben 10 Comuni capoluogo sforano con i numeri. Secondo le informazioni trasmesse al ministero, le città che hanno più vetture con autista a disposizione sono: Roma con 124 (139 considerando anche quelle senza autista) e a distanza Messina con 25 (56 in tutto). Seguono Palermo con 24 (33 in totale), Milano con 17 (21 nel complesso), Napoli e Oristano. I dati tuttavia confermano una diminuzione, rispetto allo scorso anno e livello nazionale, delle auto blu e un aumento degli enti che hanno aderito al censimento. Il limite del tetto di cinque vetture con conducente non opera invece nel resto della P.A. Complessivamente nell’intera P.A si e’ passati dalle 29.969 alle 29.195 auto.